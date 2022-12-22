Триумфатор ЧМ-2022 против главной сенсации: ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу года

В список вошли семь лучших голкиперов планеты.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала список претендентов на награду лучшему вратарю года.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

В список не попал действующий обладатель награды – голкипер "Челси" и сборной Сенегала Эдуард Менди.

За награду будет бороться Эмилиано Мартинес, который помог сборной Аргентины торжествовать на чемпионате мира-2022. Также номинантом на награду стал вратарь главной сенсации Мундиаля – сборной Марокко – Яссин Буну.

Список номинантов:

Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)

Яссин Буну ("Севилья", Марокко)

Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)

Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия)

Майк Меньян ("Милан", Франция)

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)

Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)

Церемония The Best запланирована на 27 февраля 2023 года.

Читайте также:

Новоиспеченные чемпионы мира приблизились к лидеру рейтинга ФИФА: на каком месте Украина

Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022, Мбаппе выиграл "Золотую бутсу"

Гранды АПЛ интересуются услугами звезды ЧМ-2022