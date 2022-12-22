Триумфатор ЧМ-2022 против главной сенсации: ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу года

В список вошли семь лучших голкиперов планеты.
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала список претендентов на награду лучшему вратарю года.
Об этом идет речь на официальном сайте организации.
В список не попал действующий обладатель награды – голкипер "Челси" и сборной Сенегала Эдуард Менди.
За награду будет бороться Эмилиано Мартинес, который помог сборной Аргентины торжествовать на чемпионате мира-2022. Также номинантом на награду стал вратарь главной сенсации Мундиаля – сборной Марокко – Яссин Буну.
Список номинантов:
- Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)
- Яссин Буну ("Севилья", Марокко)
- Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
- Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия)
- Майк Меньян ("Милан", Франция)
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)
- Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)
Церемония The Best запланирована на 27 февраля 2023 года.
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