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Триумфатор ЧМ-2022 против главной сенсации: ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу года

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
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Триумфатор ЧМ-2022 против главной сенсации: ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу года

Фото: Associated Press

В список вошли семь лучших голкиперов планеты.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала список претендентов на награду лучшему вратарю года.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

В список не попал действующий обладатель награды – голкипер "Челси" и сборной Сенегала Эдуард Менди.

За награду будет бороться Эмилиано Мартинес, который помог сборной Аргентины торжествовать на чемпионате мира-2022. Также номинантом на награду стал вратарь главной сенсации Мундиаля – сборной Марокко – Яссин Буну.

Список номинантов:

  • Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)
  • Яссин Буну ("Севилья", Марокко)
  • Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
  • Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия)
  • Майк Меньян ("Милан", Франция)
  • Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)
  • Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)

Церемония The Best запланирована на 27 февраля 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
200
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