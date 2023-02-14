Трижды останавливалось сердце: известный украинский футболист перенес клиническую смерть на тренировке

Защитник луганской "Зари"Олег Данченко перенес клиническую смерть на тренировке команды во время сборов в Турции.

Об этом сообщило "ТаТоТаке". Также информацию подтвердил донецкий "Шахтер", за который Данченко выступал с 2016-го по 2019 год.

Отмечается, что инцидент произошел 12 февраля на сборах в Турции. У 28-летнего украинского футболиста трижды останавливалось сердце. К счастью, рядом с тренировочным полем "Зари" находились австрийские врачи, которые имели дефибриллятор. Именно благодаря им и удалось снова запустить сердце игрока.

В настоящее время Данченко находится в реанимации. Детали его состояния пока не сообщаются. Футбольный клуб "Заря", за который выступает защитник, не комментировал ситуацию с игроком.

Отметим, что за время своей карьеры ни в одном клубе у Олега не было проблем с сердцем.

Данченко перешел в "Зарю" в январе прошлого года из греческого клуба АЕК. Луганский клуб арендовал защитника на полтора года с опцией выкупа.

В составе луганцев Олег сыграл 17 матчей во всех турнирах, сделал одну голевую передачу.

Напомним, в начале 2022 года у Данченко в жутком ДТП в Одессе погибла жена.

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