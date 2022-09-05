Трижды отправил в нокдаун: Руис избил Ортиса и стал претендентом на пояс Фьюри (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом вес Энди Руис победил Луиса Ортиса единогласным решением судей в Лос-Анджелесе.

Бывший чемпион мира по в супертяжелом весе Энди Руис одолел кубинца Луиса Ортиса и стал официальным претендентом на пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

Поединок состоялся на Arena в Crypto.com в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Бой длился все 12 раундов. При этом Руис трижды отправлял соперника на настил ринга – дважды во втором и один раз в седьмом раунде. Единогласным решением судей победил Энди Руис: 113:112, 114:111, 114:111.

Лучшие моменты боя Руис – Ортис:

После победы Руис оценил сражение с Ортисом и вызвал на ринг бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

"Я думаю, что прекрасно побоксировал с ним. Это было довольно сложно, но мои навыки и мои контратаки помогли мне отправить Ортиса на конвас. Я не хотел так долго ждать бой. Я хочу сразиться хотя бы по три-четыре раза в год". Я готов, я голоден, я снова хочу стать чемпионом.

Мы с Деонтеем Уайлдером выступаем в одной организации. Эл Хеймон может организовать это сражение. Давайте устроим это", – цитирует Руиса Badlefthook.com.

Бой с Ортисом стал для Руиса первым за 15 месяцев. В мае прошлого года американец победил Криса Арреолу единогласным решением судей.

Ортис последний бой провел в январе 2022 года, победив Чарльза Мартина техническим нокаутом в шестом раунде. Он бывший претендент на титул WBC в тяжелом весе. В чемпионских боях кубинец дважды проиграл Деонтею Уайлдеру.

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