Трижды становился обладателем Кубка чемпионов: умерла легенда английского футбола

На момент смерти легенде "Ливерпуля" было 70 лет.

Умер бывший полузащитник "Арсенала" и легендарный игрок "Ливерпуля" Рэй Кеннеди.

Об этом сообщается на официальном сайте "мерсисайдцев".

С 1968-го по 1974-й Рэй выступал за "Арсенал", проведя за "гуннеров" 212 встреч, в которых 72 раза отличился забитыми мячами. Перед уходом в "Ливерпуль" он взял золотой дубль, выиграв премьер-лигу и Кубок Англии.

За "Ливерпуль" Кеннеди провел 393 встречи за 8 лет. Он выиграл 5 титулов чемпиона Англии, а также 3 Кубка европейских чемпионов. 72 раза он помог "красным" голом.

28 июля Кеннеди праздновал 70-летие.

Футболист долго страдал болезнью Паркинсона, которая беспокоила его еще во времена игровой карьеры.

В 1991 году "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли товарищеский матч на стадионе "Хайбери" в его честь.

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