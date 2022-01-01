Трижды становился призером Олимпийских игр: умер знаменитый российский волейболист

Вадим Хамутцких внезапно ушел из жизни в канун Нового года.

На 53-м году жизни скончался трехкратный призер Олимпийских игр, российский волейболист Вадим Хамутцких.

Знаменитого игрока и тренера не стало в канун Нового года - 31 января. О трагедии сообщил официальный сайт волейбольного клуба "Белогорье", который Хамутцких возглавлял последние 6 лет.

По информации СМИ, причиной смерти бывшего волейболиста стала остановка сердца.

Хамутцких - трехкратный призер Олимпийских игр. На его счету серебро Сиднея-2000, бронзы Афин-2004 и Пекина-2008. Он также был серебряным призером ЧМ-2002, четырежды добывал медали чемпионатов Европы.

Хамутцких побеждал в составе российской сборной на Кубке мира-1999 и в Мировой лиге-2002. Также он семь раз выигрывал чемпионат России, шесть раз - национальный Кубок, еще дважды - Лигу чемпионов.

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