Трижды становился призером Олимпийских игр: умер знаменитый российский волейболист

Вадим Хамутцких внезапно ушел из жизни в канун Нового года.
На 53-м году жизни скончался трехкратный призер Олимпийских игр, российский волейболист Вадим Хамутцких.
Знаменитого игрока и тренера не стало в канун Нового года - 31 января. О трагедии сообщил официальный сайт волейбольного клуба "Белогорье", который Хамутцких возглавлял последние 6 лет.
По информации СМИ, причиной смерти бывшего волейболиста стала остановка сердца.
- Хамутцких - трехкратный призер Олимпийских игр. На его счету серебро Сиднея-2000, бронзы Афин-2004 и Пекина-2008. Он также был серебряным призером ЧМ-2002, четырежды добывал медали чемпионатов Европы.
- Хамутцких побеждал в составе российской сборной на Кубке мира-1999 и в Мировой лиге-2002. Также он семь раз выигрывал чемпионат России, шесть раз - национальный Кубок, еще дважды - Лигу чемпионов.
Читайте также:
Умер знаменитый спортивный комментатор и тренер по американскому футболу
Внезапно остановилось сердце: в Италии скончался младший брат Диего Марадоны
Сердце остановилось во время разминки: в Омане скончался 29-летний футболист