Трое российских футболистов попались на допинге: ФИФА вынесла жесткое наказание

Игроки отстранены от футбола за употребление запрещенных веществ.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

В допинг-пробах Князева и Обухова был обнаружен метандиенон, а в анализах Мещеряковой - фуросемид.

Князев и Мещерякова получили двухлетние сроки дисквалификации. Обухову, который признал нарушение и сотрудничал со следствием, сократили дисквалификации до шести месяцев.

Интересно, что допинг-тесты игроков, сделанные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и сначала зарегистрированы как негативные. Положительный результат показало дальнейшее судебно-медицинское расследование, проведенное ФИФА совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ранее ТСН Проспорт писал, что на Олимпиаду в Токио из-за допинга не поедут российские гребцы, а также пловцы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку