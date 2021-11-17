Трое украинцев попали в символическую сборную своей группы отбора на ЧМ-2022

Двое из них – защитники.
Сразу три футболиста сборной Украины оказались в символической сборной своей группы квалификационного этапа к Чемпионату мира-2022.
Так, в список одиннадцати лучших от "сине-желтых" попали — Александр Зинченко, Николай Матвиенко и Эдуард Соболь. Соответствующую сборную составили специалисты аналитического портала WhoScored.
Что касается оценок, то самый высокий балл среди этой тройки получил полузащитник Зинченко — 7,3. Что касается защитников Матвиенко и Соболя, то они получили 6,8 и 6,5 балла соответственно.
Наибольшее представительство в этой сборной у французов — сразу пятеро исполнителей. Вашему вниманию символическая сборная группы D, где кроме Франции и Украины были также представлены команды Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.
- Сборная Украины завершила групповой этап на втором месте, которое дало ей право сыграть в плей-офф за выход на ЧМ-2022. В активе "сине-желтых" 12 баллов. Выиграла группу сборная Франции, которая с 18 очками напрямую квалифицировалась на Мундиаль;
- В этом отборе Зинченко провел пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету Матвиенко и Соболя восемь и пять матчей соответственно.
Ранее рассказывалось о том, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
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