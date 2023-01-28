Трое украинцев – в топ-25: результаты мужского персьюта на чемпионате Европы по биатлону

В субботу, 28 января, на чемпионате Европы по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли четверо биатлонистов: Богдан Цымбал (17-я стартовая позиция), Денис Насыко (23-я), Тарас Лесюк (24-я) и Артем Тищенко (37-я).

Еще двое украинцев Артем Прима и Антон Дудченко не вышли на старт, хотя и квалифицировались в персьют с 27-го и 33-го мест в спринте.

Лучший результат среди украинцев в персьюте продемонстрировал Цымбал, которому только два промаха на последней стрельбе помешали финишировать в топ-10. В итоге он занял 17-е место. В топ-25 также попали Насыко и Тищенко, а Лесюк завершил гонку 34-м.

Чемпионом Европы в гонке преследования стал норвежец Веберн Серум. "Серебро" и "бронзу" завоевали его соотечественники – Эрленн Бьентегор и Эндре Стремсгейм соответственно.

Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты мужской гонки преследования

1. Веберн Серум (Норвегия, 1+0+0+1) 34:37.5

2. Эрленн Бьентегор (Норвегия, 0+2+0+0) +28.1

3. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+1+2) +1:03.7

...

17. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+2) +2:42.7

24. Денис Насыко (Украина, 1+1+0+0) +3:16.2

25. Артем Тищенко (Украина, 0+0+1+1) +3:31.2

34. Тарас Лесюк (Украина, 2+2+0+2) +4:24.5

Ранее сообщалось, что украинка финишировала в шаге от цветочной церемонии в персьюте на чемпионате Европы по биатлону.

В воскресенье, 29 января, континентальное первенство завершится классической смешанной эстафетой (11:30) и сингл-микстом (14:30).

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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