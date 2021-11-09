Трое занимались отдельно: сборная Украины провела первую тренировку перед судьбоносным поединком в отборе к ЧМ-2022 (фото)

Перед официальной игрой "сине-желтые" проведут контрольный спарринг.

Сборная Украины провела первую тренировку на ноябрьском подготовительном сборе.

Об этом сообщает УАФ.

Отмечается, что занятие прошло на поле НТК им. В. Банникова в Киеве. В нем приняли участие все 25 игроков, присутствовавших в лагере главной команды страны.

Все началось с обращения главного тренера Александра Петракова, который отметил важность последнего матча отбора в Чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Эта дуэль состоится 16 ноября на поле соперника. Именно она и должна решить судьбу "сине-желтых" относительно выхода на Мундиаль.

УАФ

Затем тренеры предложили футболистам поработать в квадрате и во время игровых серий. Трое исполнителей, проведших 90 минут в поединках за свои клубы — Николай Матвиенко, Тарас Качараба и Артем Довбык, — после выполнения беговой работы получили отдых. Тем временем остальная команда завершила тренировку двусторонней игрой — для ощущения игрового тонуса и соревновательного характера.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

Отметим, что сборная Украины начала сборную Украины 8 ноября в Киеве. Вечером 9 ноября национальная команда отправится в Одессу, где 11 числа проведет товарищеский поединок с командой Болгарии.

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Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами разместились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, после шести поединков набравшая 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября – 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Добавим, что аналитики повысили шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2022.

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