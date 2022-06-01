Трогательная поддержка: фанаты сборной Украины "захватили" шотландский паб и исполнили "Ой у лузі червона калина" (видео)

Трогательная поддержка: фанаты сборной Украины "захватили" шотландский паб и исполнили "Ой у лузі червона калина" (видео)

В среду, 1 июня, в преддверии матча сборной Украины болельщики главной команды страны исполнили песню "Ой у лузі червона калина".

Гимн сечевых стрелков прозвучал в одном пабе города Глазго, где Украина встретится с Шотландией в рамках отбора на ЧМ-2022.

Видео исполнения песни опубликовали на странице Zorya Londonsk в Twitter.

Ukrainians являются UP FOR IT!



Oy u Luzi — Glasgow Edition pic.twitter.com/Q2IG1D16jD — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 1 июня 2022

Текстовая онлайн-трансляция поединка Шотландия – Украина доступна на нашем сайте.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Ранее сообщалось, что перед игрой с Шотландией полузащитник сборной Украины Александр Зинченко расплакался на пресс-конференции, а вождь "сине-желтых" Александр Петраков заявил, что это "важнейший матч на этом этапе его жизни".

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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