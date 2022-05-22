Трогательное мгновение: Зинченко обернул чемпионский кубок АПЛ украинским флагом и заплакал (видео)

Украинский защитник Александр Зинченко растрогался, празднуя победу над "Астон Виллой" и титул чемпиона АПЛ.

Украинец, который помог своей команде добыть в борьбе восьмое чемпионство в истории, праздновал триумф с флагом Украины.

Футболист обернул в него чемпионский трофей. После овации трибуны фанатов клуба Зинченко не смог сдержать эмоции. К нему подбежали партнеры по команде и попытались успокоить.

"Это незабываемые эмоции для меня, для всех украинцев, которые в настоящее время страдают из-за российской агрессии в моей стране. Я очень горжусь тем, что я украинец. Я хотел бы однажды привезти этот титул в Украину, потому что украинцы этого заслуживают.

Поддержка команды? Это значит для меня все. Я хочу умереть за этих людей, за поддержку. Очень ценю то, что они сделали для меня в этот период, который был самым трудным в моей жизни. Я никогда этого не забуду.

Честно говоря, сначала я даже не очень много думал о футболе из-за того, что происходит в моей стране. Но благодаря поддержке, которую я получил в это время, мы это сделали. Вот все, что я могу сказать. Надеюсь, что мы продолжим так же. Этот замечательный клуб заслуживает всего", - сказал Зинченко в коментарии Sky Sports.

Для 25-летнего украинца это четвертое чемпионство по "Манчестер Сити". Он выиграл 10-й трофей с командой.

В общей сложности Зинченко сыграл за "горожан" уже 128 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 12 ассистов. В этом сезоне он сыграл 28 матчей и сделал 5 голевых передач.

Напомним, что в воскресенье, 22 мая, завершились последние матчи сезона-2021/22 в английской Премьер-лиге (АПЛ) и определились команды, вылетевшие из турнира.

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