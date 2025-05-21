Трогательное прощание с легендой: фанаты "Манчестер Сити" устроили перфоманс для Де Брюйне

Кевин Де Брюйне / © Associated Press

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Болельщики "Манчестер Сити" красиво простились с легендой клуба Кевином Де Брюйне, который покинет клуб после завершения текущего сезона.

Во время матча предпоследнего тура АПЛ против "Борнмута", который стал для команды Хосепа Гвардиолы заключительным домашним в этом сезоне, фанаты "горожан" устроили яркий перформанс для бельгийца.

Перед началом поединка они развернули большой баннер с портретом Де Брюйне и надписью "Король КЕВ" (King KEV).

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Также фаны громко пели песни в честь Кевина и провожали его бурными аплодисментами.

В своем последнем матче на стадионе "Этихад" 33-летний бельгиец вышел в стартовом составе "небесно-голубых" и был заменен на 69-й минуте. Результативными действиями ему отличиться не удалось.

Манчестерский клуб уже подтвердил, что статуя Де Брюйне будет установлена возле стадиона.

Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года, когда перешел из немецкого "Вольфсбурга".

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За 10 лет с "горожанами" бельгиец выиграл 18 трофеев, в том числе шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" с украинским защитником Ильей Забарным в составе со счетом 3:1 и благодаря этому поднялся на третье место в АПЛ – в зону Лиги чемпионов.

В заключительном туре АПЛ команда Гвардиолы 25 мая на выезде встретится с "Фулхэмом". Победа гарантированно даст "Сити" путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.