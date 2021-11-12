Трогательность зашкаливает: Роналду подарил футболку заплаканной девочке, которая выбежала на поле, чтобы его обнять (видео)

Трогательность зашкаливает: Роналду подарил футболку заплаканной девочке, которая выбежала на поле, чтобы его обнять (видео)

Хотя он обещал голкиперу соперника.

Настоящим поступком для примера отличился звездный форвард сборной Португалии — Криштиану Роналду.

Так, после завершения выездного поединка 9-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022 к 36-летнему футболисту подбежала заплаканная девочка, которая хотела просто обнять своего кумира. Роналду, в свою очередь, решил отблагодарить ее подарком, которым стала его футболка. Более того, КриРо тепло обнял девочку.

Вашему вниманию видео с этим трогательным моментом. Для просмотра видео пролистывайте вправо.

Интересно, что перед этим Роналду отказался обмениваться игровыми футболками с молодым вратарем сборной Ирландии Гевином Базуном. Возможно, португалец уже просто увидел на горизонте эту девочку, поэтому заранее определился, кто получит его футболку.

Поединок Ирландии и Португалии завершился безголевой ничьей со счетом 0:0;

На данный момент Роналду и компания занимают первое место в отборе к ЧМ-2022. 14 ноября "европейские бразильцы" встретятся в заключительном матче квалификации, где дома померятся силами с Сербией, имеющей аналогичное количество очков с португальцами (по 17), но уступает по разнице забитых и пропущенных голов. Чтобы остаться на первой строчке группы, сборную Португалии устроит и ничья;

Победители групп напрямую выходят в ЧМ-2022, а команды, которые станут вторыми, сразятся за право сыграть на мундиале в двухматчевом плей-офф.

Ранее рассказывалось о том, что Роналду может уйти из английского "Манчестер Юнайтед" после завершения сезона.

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