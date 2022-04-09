Трогательный поступок: Миколенко после матча АПЛ получил письмо от стюарда с деньгами для украинцев

Трогательный поступок: Миколенко после матча АПЛ получил письмо от стюарда с деньгами для украинцев

Работник стадиона "Гудисон Парк" не остался равнодушным к украинскому горю.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко после матча 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед" получил необычное письмо от стюарда по имени Томми.

Об этом футболист сборной Украины рассказал на своей странице в Instagram. Мужчина написал в письме "Слава Украине" и добавил к нему 20 фунтов стерлингов, которые попросил Виталия передать людям из Украины.

Как видим, даже обычные англичане пытаются поддержать украинский народ в отчаянной борьбе с российской агрессией.

"Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, которое впало мне в душу, и у меня не было слов, когда я его открыл. Я надеюсь, Томми на меня не обидится за этот пост.

Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране и всем людям, которые небезразличны", - написал Миколенко в Instagram, показав фото письма с деньгами.

"Ириски" неожиданно победили "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0. Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл весь матч. Украинец был одним из лучших на поле в составе обеих команд.

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