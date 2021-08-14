Трогательный поступок: олимпийский чемпион Токио отблагодарил незнакомку, которая помогла ему победить (видео)

Действия спортсмена заслуживают уважения.

Ямайский легкоатлет Хансл Парчмент поделился очень трогательной историей своей победы на дистанции 110 метров с барьерами на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал, что был близок к пропуску соревнований в столице Японии, так как перепутал маршруты автобусов и вместо легкоатлетического стадиона он приехал к водному комплексу.

Тогда у него уже не было времени, чтобы дожидаться общественного транспорта и ехать к необходимому ему объекту. На выручку ему пришла волонтер Тихана Стойкович, работавшая на Олимпиаде. Она дала Ханслу деньги на такси, и тот смог вовремя добраться на стадион, выступить в своей дисциплине и выиграть "золото".

В ролике показано, как Парчмент уже после стартов вернулся к водному комплексу, чтобы отблагодарить Стойкович. Он вернул ей сумму, которую получил на такси, подарил экипировку сборной Ямайки и показал золотую медаль, которую девушка помогла ему выиграть.

Always be kind to each other pic.twitter.com/j1XvHRta4G — Hansle Parchment, OLY (@ParchmentHansle) August 7, 2021

Олимпиада-2020 проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

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