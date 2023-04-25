Трогательный жест: бразильский клуб сменил название на "Мариуполь" и будет играть в цветах украинской команды

Это будет продолжаться до тех пор, пока "приазовцы" не смогут вернуться в родной город и возобновить выступления в чемпионате Украины.

Бразильский "Бател" мощно поддержал футбольный клуб "Мариуполь", который из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов был вынужден приостановить свои выступления в чемпионате Украины.

Команда из города Гуарапуава, где самая большая украинская диаспора в Латинской Америке (около 75% населения украинского происхождения), сообщила, что будет играть под названием и в цветах "Мариуполя".

Это будет продолжаться до тех пор, пока у азовского клуба не появится возможность вернуться в родной город и возобновить свои выступления в украинском первенстве.

"19 марта 2022 года "Мариуполь" должен был сыграть с "Колосом" на домашнем стадионе имени Владимира Бойко в 57,3 км от границы с Россией. Но тот матч так и не был проведен. Его стадион превратился в руины, и команда прекратила свое существование. Без каких-либо прогнозов относительно возвращения на поле.

Вот уже год, как "Мариуполь" не появляется ни на поле, ни за его пределами. "Бател" примет название и цвета клуба "Мариуполь" и позаботится о команде, пока та не сможет вернуться домой. Мариуполь – символ стойкости украинского народа и нации", – говорится в посте бразильского клуба, выступающего в Серии С.

Бразильский "Бател" мощно поддержал украинский футбольный клуб "Мариуполь"

Напомним, полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, привела к масштабному уничтожению спортивной инфраструктуры во многих наших городах. В связи с этим участие в сезоне УПЛ-2022/23 не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь".

За обоими клубами закрепили места в высшем дивизионе чемпионата Украины на время, когда они смогут полноценно возобновить свою спортивную деятельность.

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