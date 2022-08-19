Трогательный жест: Усик организовал посещение боя с Джошуа украинским военным, уговорившим его ехать на реванш

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пригласил десять украинских военных на второй поединок с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер попросил свою команду организовать прилет в Саудовскую Аравию для десяти украинских военных, с которыми он познакомился в госпитале.

Отметим, что именно эти ребята из Вооруженных сил Украины, отчаянно сражающиеся с российскими оккупантами, уговорили Александра уехать из Украины, чтобы сразиться в реванше с Джошуа. Так, недавно в Сети появилось видео с посещением Усика этих ребят в госпитале, которое произошло в марте во Львовской области.

Усик сомневался, стоит ли покидать Украину ради боксерского поединка в условиях российского вторжения. Военные убедили боксера готовиться к поединку с Джошуа. Как следствие, по словам промоутера украинца Александра Красюка, именно встреча с украинскими защитниками стала решающей в решении Усика покинуть страну ради поединка. Бойцы ВСУ убедили боксера возвращаться на ринг, чтобы принести стране победу на спортивном фронте.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Добавим, что до отъезда за границу Усик был в территориальной обороне Киевской области, а его дом в Ворзеле захватывали оккупанты. Кроме того, Усик выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа для украинцев, чтобы они смогли посмотреть это сражение бесплатно.

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