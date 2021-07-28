"Троглодиты из Америки" и "Коряжка на брусьях": в России отметились диким стилем комментирования на ТВ Олимпиады-2020

"Троглодиты из Америки" и "Коряжка на брусьях": в России отметились диким стилем комментирования на ТВ Олимпиады-2020

В РФ радовались ошибкам конкурентов и оскорбляли их.

В России отметились скандальным комментированием женских финальных соревнований командного многоборья в спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио. "Зажигала" в студии двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

Во время эфира бывшая гимнастка не только желала соперникам своих соотечественников неудачного выступления, но и жестко их оскорбляла. Вот лишь некоторые из ее заявлений на ТВ.

"Поверьте, комментаторы Франции, Японии, США никогда доброго слова в адрес наших не сказали. И мне все равно, что Байлс сейчас плачет. Значит, так ей и надо".

"Какая Байлс брусистка? Она коряжка на брусьях. Приходится смотреть на мужеподобную гимнастику в лице Байлс. Я воспеваю красоту!" - об американской гимнастке Симоне Байлс .

. "Сделай акробатику как-то достойно, чтобы оказаться на полу" - перед выступлением китаянки Сунисы Ли .

. "Лучшая китаянка просто рухнула. Замечательно!"

"Что вы вытворяете, наши девчонки и мальчишки?! Вы - лучшие, потому что вы - россияне! Вы отстаивали честь страны. Я вас обожаю, и все вас обожают. Вы не представляете, сколько звонков и поздравлений, и все в ваш адрес. Вы выстояли, вы сдержали этих троглодитов – великанистых и крепких – из Америки".

"Оп! Спасибо! Ой, извините, пожалуйста. Это грубая ошибка. Она стояла в углу и растерялась. Не поняла, что делать, что ли? Бывает. Такой вот заскок. У перетренированных спортсменов иногда бывает такое – стоп! Она явно не в ту акробатику понеслась и оказалась на мадам сижу" - об ошибке американки Джордан Чайлз.

Иванова побеждала на Олимпийских играх 1956 и 1960 годов. На ее счету также две победы на Чемпионатах мира.

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