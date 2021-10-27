Тролинг года: одного из самых дорогих футболистов "Манчестер Юнайтед" эпически сравнили с Агентом 007

Тролинг года: одного из самых дорогих футболистов "Манчестер Юнайтед" эпически сравнили с Агентом 007

И в его случае это не слишком круто.

Футболиста английского " Манчестер Юнайтед " Джейдона Санчо эпически затролили на телеканале Sky Sport Deutschland во время передачи.

Так, в эффере появилась статистика 21-летнего игрока в составе "манкунианцев", а сам он был изображен в костюме Агента 007. Казалось бы, это очень крутое сравнение, но не в случае с Санчо.

Все дело в том, что прозвище "Агент 007" форвард получил за количество забитых голов, результативных передач и поединков в рамках английской Премьер-лиги. В ситуации с Санчо это ноль мячей, ноль ассистов и семь сыгранных матчей.

Отметим, что Санчо стал игроком "Манчестер Юнайтед" в конце июля 2021 года, перейдя из дортмундской "Боруссии". За трансфер звездного англичанина руководство манчестерского клуба заплатило "шмелям" 85 миллионов евро.

Покупка Джейдона стала третьей в списке самых дорогих трансферов "Манчестер Юнайтед". Дороже "красные дьяволы" покупали только Поля Погба (105 миллионов евро) и Гарри Магуайра (87 миллионов евро).

В этом сезоне на счету Санчо 11 поединков во всех турнирах и ни одного результативного действия;

Санчо вместе с португальцем Бруно Фернандешом являются самыми дорогими футболистами "Манчестер Юнайтед". Портал Transfermarkt оценивает каждого в 90 миллионов евро.

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