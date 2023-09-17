Трубин дебютировал за "Бенфику" в чемпионате Португалии и получил похвалу от тренера (видео)

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который этим летом перешел из донецкого "Шахтера" в "Бенфику", дебютировал за свою новую команду.

22-летний украинский голкипер вышел в стартовом составе "орлов" на матч 5-го тура чемпионата Португалии с "Визелой".

Поединок завершился гостевой победой лиссабонцев со счетом 1:2 .

Единственный мяч Трубин пропустил с пенальти на 70-й минуте поединка, когда его команда вела с разницей в два мяча.

В составе "Бенфики" в этом матче забивали Петар Муса и Анхель Ди Мария, который идеально исполнил штрафной удар. Оба гола "орлов" пришлись на первый тайм.

Обзор матча

После матча главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт похвалил Трубина за его действия на поле.

"Он очень хороший вратарь с большим потенциалом, мы в нем уверены, но когда игрок приходит в течение сезона, всегда трудно решить, когда ему лучше дать сыграть. Мы дали ему несколько недель, чтобы привыкнуть к одноклубникам, обрести уверенность и набрать форму. В первых матчах я дал сыграть Самуэлю Соарешу, который тоже хорошо выступил, поэтому я думаю, что у нас отличная ситуация с вратарями.

Было немного моментов, чтобы проявить себя, но он очень хорошо контролировал мяч. Для Трубина было очень важно сыграть, потому что когда ты играешь, ты являешься частью команды. Это был очень хороший день для него, и мы счастливы", – цитирует Шмидта официальный сайт лиссабонского клуба.

После пяти сыгранных матчей "Бенфика" с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая на один балл от "Порту".

В следующем туре местного первенства "орлы" 24 сентября на выезде сыграют с "Портимоненсе". До этого команда Трубина 20 сентября проведет домашний матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".

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