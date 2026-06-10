Трубин и Судаков получили нового главного тренера в "Бенфике"

Марку Силва / © Associated Press

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Португальская "Бенфика", в составе которой выступают два футболиста сборной Украины — вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, объявила о назначении нового главного тренера.

Лиссабонский клуб возглавил 48-летний португальский специалист Марку Силва, до который до этого работал наставником английского "Фулхэма". Его контракт с "орлами" рассчитан на два сезона с опцией пролонгации еще на один год.

На этом посту Силва сменил Жозе Моуринью, который в ближайшее время будет представлен новым главным тренером мадридского "Реала".

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Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "Реал" согласовал условия контракта с Моуринью — 63-летний португалец подпишет с "Королевским клубом" соглашение, которое будет рассчитано до лета 2029-го.

"Бенфика" в сезоне-2025/26 заняла третье место в чемпионате Португалии. В следующей кампании "орлы" будут играть в основном этапе Лиги Европы.

"Фулхэм" завершил прошлый сезон АПЛ на 11-м месте в турнирной таблице.

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