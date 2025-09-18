Трубин и Судаков получили нового тренера: Моуринью возглавил "Бенфику"

Жозе Моуринью / © Associated Press

Португальская "Бенфика", за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, объявила о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды.

Соглашение лиссабонского клуба с именитым португальским специалистом рассчитано до завершения сезона-2026/27, сообщает официальный сайт "орлов".

В то же время, предусмотрено особое условие: в течение 10 дней после последнего официального матча сезона-2025/26 как клуб, так и сам Моуринью могут принять решение не продолжать сотрудничество еще на один год.

На посту наставника "Бенфики" 62-летний "Особенный" заменил Бруну Лаже, которого уволили после поражения от азербайджанского "Карабаха" (2:3) в стартовом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Последним место работы Моуринью был турецкий "Фенербахче", откуда его уволили в конце августа этого года после вылета из квалификации Лиги чемпионов именно от "Бенфики".