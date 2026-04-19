Трубин отбил пенальти и помог "Бенфике" обыграть "Спортинг" в чемпионате Португалии

Анатолий Трубин / © Associated Press

"Бенфика" победила "Спортинг" в выездном матче 30-го тура чемпионата Португалии. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 1:2 .

Хозяева поля могли открывать счет на 19-й минуте встречи, но украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин отразил пенальти от форварда "львов" Луиса Суареса.

На 27-й минуте "Бенфика" открыла счет в матче — пенальти реализовал Андреас Шельдеруп.

На 72-й минуте "Спортинг" сравнял счет — отличился Хидемаса Морита.

Но в компенсированное ко второму тайму время, на 90+3-й минуте, подопечные Жозе Моуринью вырвали победу благодаря голу Рафы Силвы.

Отметим, что Трубин провел на поле весь матч, совершив пять сейвов. На 75-й минуте он получил желтую карточку за затяжку времени.

Еще один украинский футболист "Бенфики" — полузащитник Георгий Судаков — провел весь поединок на скамейке для запасных.

Благодаря этой победе "Бенфика" (72 очка после 30 матчей) поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, обойдя "Спортинг" (71 балл после 29 поединков), который опустился на третью позицию.

Лидирует в чемпионате "Порту", в активе которого 76 пунктов после 29 сыгранных матчей.

В следующем туре "Бенфика" 25 апреля примет "Морейренсе", начало игры — в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу и обновила рекорд.