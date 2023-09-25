Трубин отбил пенальти и помог "Бенфике" победить в матче чемпионата Португалии (видео)

Украинский вратарь лиссабонского клуба стал одним из героев поединка против "Портимоненсе".

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин сумел отбить пенальти в победном матче своей команды с "Портимоненсе" в рамках 6-го тура чемпионата Португалии.

Это произошло во втором тайме при счете 1:2 в пользу лиссабонцев.

В первом тайме за "Бенфику" забили Александер Ба и Петар Муса, однако хозяева на 56-й минуте сократили отставание усилиями Элиу Варелы.

На 60-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота гостей – защитник "орлов" Морату сыграл рукой в своей штрафной. Но Трубин спас свою команду от гола, парировав удар Рилдо в правый нижний угол.

Вскоре "Бенфика" забила в третий раз – на 66-й минуте окончательный счет матча (1:3) установил бывший игрок донецкого "Шахтера" Давид Нерес.

Обзор матча

После этой победы лиссабонский коллектив с 15 очками поднялся на второе место в чемпионате Португалии и отстает от лидера "Порту" всего на один балл. "Портимоненсе" с 5 пунктами занимает 16-ю позицию.

Следующий матч "Бенфика" проведет 29 сентября дома с "Порту" в чемпионате Португалии. После этого команда Трубина 3 октября на выезде встретится с миланским "Интером" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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