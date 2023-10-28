Трубин отбил пенальти, но не спас "Бенфику" от потери очков в чемпионате Португалии (видео)

"Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина на своем поле сыграла вничью с "Каса Пией" в девятом туре чемпионата Португалии – 1:1 .

В конце первого тайма Жоау Мариу вывел лиссабонцев вперед. На старте второй половины встречи гости получили отличный шанс отыграться, но Трубин парировал удар Фелиппе с пенальти.

Добавим, что соперники уже в пятый раз в этом сезоне пробивали пенальти в ворота Трубина. Украинский голкипер пропустил всего дважды с 11-метровой отметки, тогда как дважды сумел спасти свою команду, а еще один раз удар пришелся выше ворот.

На 63-й минуте "Бенфика" могла удвоить свое преимущество, но после просмотра видеоповтора гол Антонио Силвы был отменен из-за офсайда.

Удержать победный счет "орлы" не сумели. На 81-й минуте Гаиска Ларрасабаль ударом с острого угла вырвал для "Каса Пии" ничью – Трубин ошибся в этом эпизоде и пропустил мяч между ног.

Обзор матча

Отметим, что для Анатолия этот матч стал восьмым в составе "Бенфики" во всех турнирах. В чемпионате Португалии украинский вратарь пропустил три гола в пяти поединках.

После этого матча "Бенфика" с 22 очками возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии, но "Спортинг" имеет игру в запасе. "Каса Пия" (10 пунктов) занимает 10-е место.

В следующей игре "Бенфика" 31 октября встретится с "Ароукой" в Кубке португальской лиги, а затем 4 ноября сыграет против "Шавиша" в чемпионате Португалии.

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