Трубин отбил решающий пенальти и завоевал с "Бенфикой" Кубок португальской лиги (видео)

Это первый трофей украинского вратаря в составе лиссабонского клуба.

"Бенфика" стала обладателем Кубка португальской лиги. В финале турнира "орлы" одолели "Спортинг": основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти триумфовала команда украинского голкипера Анатолия Трубина – 7:6.

Поединок состоялся на нейтральном поле в Лейрии. "Бенфика" открыла счет на 29-й минуте усилиями Андреаса Шельдерупа.

"Львы" отыгрались перед перерывом – Виктор Декереш на 43-й минуте реализовал пенальти.

Во второй половине встречи счет на табло не изменился. Следовательно, судьба трофея определялась в серии послематчевых пенальти.

"Бенфика" реализовала все семь своих ударов с 11-метровой отметки, тогда как "Спортинг" допустил один промах – Трубин отбил последний удар от Тринкау.

Обзор матча "Спортинг" – "Бенфика"

"Бенфика" стала победителем Кубка португальской лиги уже в восьмой раз – это абсолютный рекорд. В активе "Спортинга" осталось четыре трофея.

Это первый трофей Трубина в составе "Бенфики". К португальскому клубу Анатолий присоединился летом 2023 года из донецкого "Шахтера".

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