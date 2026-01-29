- Дата публикации
Трубин посвятил Украине свой решающий гол в ворота "Реала" в Лиге чемпионов
Гол украинского вратаря позволил "Бенфике" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин посвятил родине свой решающий гол в матче заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мадридского "Реала".
"Для Украины. Для тех, кто знает, как бороться до конца", – написал 24-летний украинский голкипер в Instagram-сторис.
На 90+8-й минуте поединка, который проходил в Лиссабоне, Трубин ударом головой замкнул подачу со штрафного и сделал счет 4:2 в пользу своей команды. Именно гол украинского вратаря позволил "Бенфике" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).
Своего соперника в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.
Ранее сообщалось, что гол Трубина в ворота "Реала" номинирован на звание лучшего в туре Лиги чемпионов.