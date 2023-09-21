Трубин "привез" пенальти и потерпел неожиданное поражение с "Бенфикой" в Лиге чемпионов (видео)

Лиссабонцы уступили "Зальцбургу", играя почти весь матч в меньшинстве.

Португальская "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина неожиданно проиграла австрийскому "Зальцбургу" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счетом 0:2 .

Трубин дебютировал за лиссабонскую команду в Лиге чемпионов, выйдя на поле в стартовом составе. В самом начале матча 22-летний украинец влетел кулаками в соперника в собственной штрафной – арбитр назначил пенальти и наказал Анатолия желтой карточкой. Однако 11-метровый "Зальцбург" не реализовал – Карим Конате пробил выше ворот.

Однако совсем скоро австрийский коллектив заработал еще один пенальти. На 13-й минуте защитник "орлов" Антонио Силва пытался выбить мяч с линии ворот своей команды и неосторожно сыграл рукой, за что получил прямую красную карточку. В этот раз Роко Шимич с пенальти переиграл Трубина.

После перерыва "Зальцбург" воспользовался численным преимуществом и закрепил свой успех – на 51-й минуте после передачи Шимича отличился Оскар Глух.

Обзор матча

В другом матче стартового тура группы D "Реал" Сосьедад на своем поле сыграл вничью с миланским "Интером" (1:1).

Во втором туре Лиги чемпионов 3 октября "Бенфика" на выезде сыграет против "Интера", а "Зальцбург" будет принимать "Реал" Сосьедад.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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