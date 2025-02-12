Трубин проигнорировал россиянина и помог "Бенфике" одолеть "Монако" в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

"Бенфика" на выезде обыграла "Монако" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе Луи II в Монако завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече португальский клуб набил на старте второго тайма – на 48-й минуте отличился греческий нападающий Вангелис Павлидис.

Отметим, что почти весь второй тайм французская команда провела в меньшинстве – на 52-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Аль-Мусарати.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил три сейва и ни разу не пропустил. Перед началом игры он проигнорировал российского полузащитника "монегасков" Александра Головина, когда игроки обеих команд традиционно поприветствовали друг друга.

Обзор матча "Монако" – "Бенфика"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок состоится 18 февраля в Лиссабоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в 1/8 финала.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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