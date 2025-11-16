Трубин прокомментировал победу над Исландией и выход в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Анатолий Трубин / © УАФ

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Исландией (2:0) в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

"Очень-очень счастлив. Мы еще не сделали все, но наша мечта, чемпионат мира, жива. Сегодня, пожалуй, одна из лучших наших игр, когда я был в национальной сборной. Очень счастлив. Каждый игрок выложился не на 100, а на миллион процентов. Также прекрасная атмосфера. Болельщики придавали нам еще больше эмоций, энергии, поэтому им очень большое спасибо.

Последние год-полтора было много разной грязи в адрес сборной. Возможно, мы этого заслуживали. Но сегодня мы видим, что мы можем играть. Надо работать, верить в себя и готовиться теперь на март, на плей-офф. В 2006 году мы последний раз играли на чемпионате мира, поэтому нужно воплотить мечту игроков и всей нации.

Все приходит в нужное время. Да, у нас была такая очень плохая серия, но в самый подходящий момент мы не пропустили. Я очень счастлив. Все бились, все работали. Все молодцы.

Мой сейв? Я с 6 лет тренируюсь, чтобы помогать команде. Делаю все, что могу и не могу, чтобы помочь команде не пропустить. А они, как видим, сначала забили один, потом второй", – сказал Трубин в комментарии MEGOGO.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.