Трубин прокомментировал свой невероятный гол в победном матче Лиги чемпионов против "Реала"

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал свой невероятный гол в домашнем матче заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов сезона 2025/26 против мадридского "Реала".

На 90+8-й минуте поединка Трубин ударом головой замкнул подачу со штрафного возле ворот испанского клуба и установил окончательный счет поединка – 4:2 в пользу лиссабонского клуба.

Именно гол Трубина стал решающим для "Бенфики" и поднял португальскую команду на последнее проходное место в плей-офф Лиги чемпионов.

"Мой дебют в Лиге чемпионов начинался с матча против "Реала". Прошло пять лет – и снова "Реал". Только теперь уже с "Бенфикой". И с другим ощущением себя на поле. Иногда футбол позволяет больше, чем ты планируешь. Даже гол. Спасибо всем, кто болел и был с нами сегодня", – написал Анатолий у себя в Instagram.

"Перед этим я не понимал, что нам нужно. Томас Араухо и Антониу Силва сказали: "один, надо еще один". Я сначала подумал: что? Но потом увидел, что все говорят мне идти вперед, в том числе тренер. Так что я отправился в штрафную и... Не знаю. Не знаю, что сказать. Безумный момент. Был похожий против "Порту", тогда я был близок, чтобы забить. Но теперь забил. Даже не знаю, что сказать", – цитирует слова Трубина A Bola.

Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).

Своего соперника в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.