Трубин пропустил 5 голов: "Бенфика" потерпела сокрушительный крах от "Порту" в чемпионате Португалии (видео)

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде разгромно проиграла "Порту" в центральном матче 24-го тура чемпионата Португалии. Поединок на стадионе "Драгау" завершился со счетом 5:0 .

В первом тайме хозяева обеспечили себе комфортное преимущество – дубль оформил Галено, отличившись на 20-й и 44-й минутах.

После перерыва "драконы" забили в третий раз – на 55-й минуте счет разгромным сделал Венделл.

На 61-й минуте "орлы" остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Николас Отаменди.

Подопечные Сержиу Консейсау воспользовались численным преимуществом и еще дважды расписались в воротах принципиального соперника. На 75-й минуте забил бразильский нападающий Пепе, а точку в этом матче на последней минуте основного времени поставил Дэнни Лоудер.

Отметим, что Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба и провел на поле весь поединок. Эта игра стала для 22-летнего украинского вратаря 20-й в этом сезоне в чемпионате Португалии.

Обзор матча "Порту" – "Бенфика"

После этого матча "Бенфика" (58 очков) осталась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии – подопечные Роджера Шмидта на один балл отстают от лидера "Спортинга", который провел на одну игру меньше. Порту (52 пункта) идет на третьей позиции.

В следующем туре португальского чемпионата команда Трубина 10 марта примет "Эшторил", а "драконы" 8 марта на выезде встретятся с "Портимоненсе".

Читайте также:

"Барселона" споткнулась против "Атлетика" и не смогла обойти "Жирону" в чемпионате Испании (видео)

"Наполи" вырвал победу над "Ювентусом" в драматичном матче Серии А (видео)

"Жирона" с Довбиком и Цыганковым проиграла "Мальорке" и не сумела приблизиться к "Реалу" (видео)