Трубин стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов и помог "Бенфике" установить рекорд (видео)

Анатолий Трубин / © "Бенфика"

Реклама

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин признан лучшим игроком первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с турецким "Фенербахче".

24-летний украинский голкипер получил самую высокую оценку (7,8) среди всех участников поединка от статистического портала SofaScore.

За всю игру он совершил 6 сейвов, из которых 4 – после ударов из пределов штрафной площадки.

Реклама

Анатолий коснулся мяча 38 раз: он сделал 25 передач, 14 из которых стали точными (56%). Из 18 длинных передач точными были 7.

Благодаря отличному выступлению украинского голкипера "Бенфика" в Стамбуле удержала ничью против "Фенербахче" (0:0).

Отметим, что "орлы" доигрывали матч в меньшинстве – на 71-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал португальский полузащитник Флорентину.

Обзор матча "Фенербахче" – "Бенфика"

Кроме того, Трубин помог "Бенфике" установить клубный рекорд – лиссабонцы впервые в своей истории не пропустили в пяти стартовых поединках сезона. Во всех этих матчах ворота команды защищал украинец.

Реклама

Ответный матч между "Фенербахче" и "Бенфикой" состоится в среду, 27 августа, в Лиссабоне. Победитель выйдет в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравший выступит в основном раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" с Трубиным обыграла "Спортинг" и завоевала Суперкубок Португалии.