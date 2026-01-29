Трубин забил гол "Реалу" на последних секундах и вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / © Associated Press

Реклама

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин забил решающий гол своей команды в домашнем матче заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мадридского "Реала".

24-летний украинский голкипер ударом головой замкнул подачу со штрафного на 90+8-й минуте поединка, установив окончательный счет встречи – 4:2 в пользу лиссабонского клуба.

Именно гол Трубина поднял "Бенфику" на последнее проходное место в плей-офф Лиги чемпионов.

Реклама

Согласно регламенту, восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные выбывают из еврокубков.

Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).

Отметим, что счет в матче между "Бенфикой" и "Реалом" на 30-й минуте открыл форвард мадридцев Килиан Мбаппе. Уже через шесть минут лиссабонцы отыгрались благодаря голу Андреаса Шельдерупа. А в компенсированное к первому тайму время Вангелис Павлидис реализовал пенальти и вывел "орлов" вперед – 2:1.

На старте второго тайма Шельдеруп оформил дубль, оформив дубль, увеличив преимущество "Бенфики". Однако уже через четыре минуты Мбаппе сделал дубль, сократив отставание "Реала" до минимума.

Реклама

На 90+2-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал защитник "сливочных" Рауль Асенсио. А на 90+7-й минуте подопечные Альваро Арбелоа остались вдевятером – вторую желтую карточку и удаление заработал нападающий Родриго.

А на 90+8-й минуте произошел спасительный для "Бенфики" гол Трубина после навеса Фредрика Аурснеса со штрафного с правого фланга. Украинский голкипер пошел к чужим воротам и головой забил решающий мяч, чем спас подопечных Жозе Моуринью от вылета из еврокубков.

Еще один украинский футболист "Бенфики" – полузащитник Георгий Судаков – также вышел в стартовом составе команды и был заменен на 83-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Обзор матча "Бенфика" – "Реал" Мадрид

Таким образом, "Бенфика" сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Реклама

Своего соперника Трубин и Ко узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

"Реал" (15 очков) финишировал на девятом месте в основном раунде Лиги чемпионов и также поборется в стыковых матчах за выход до 1/8 финала.