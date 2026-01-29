Трубина признали автором лучшего гола тура в Лиге чемпионов – эпическое видео

Анатолий Трубин / © Associated Press

Гол украинского вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина в матче против мадридского "Реала" признан лучшим по итогам заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Трубин на 90+8-й минуте поединка ударом головой замкнул подачу со штрафного и сделал счет 4:2 в пользу "Бенфики". Именно гол Анатолия позволил "орлам" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

В голосовании за автора лучшего гола тура в Лиге чемпионов 24-летний украинский голкипер обошел трех других футболистов: полузащитника "Пафоса" Владома Драгомира, форварда "Челси" Жоау Педру и защитника "Интера" Федерико Димарко.

Видео гола Трубина

Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).

Своего соперника в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

