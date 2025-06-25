Трубина признали лучшим игроком матча против "Баварии" на Клубном чемпионате мира-2025

Анатолий Трубин (справа) и Мануэль Нойер (слева) / © Associated Press

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу против "Баварии".

23-летний украинец получил специальную награду от организаторов после поединка, в котором его команда одолела немецкий гранд со счетом 1:0 и вышла в плей-офф турнира.

За матч Трубин совершил четыре сейва, сохранив ворота "сухими". В том числе Анатолий спас португальский клуб после выхода вингера мюнхенцев Лероя Сане один на один в конце встречи.

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Свой перформанс украинский вратарь прокомментировал в послематчевом интервью для DAZN.

"Это была хорошая игра против отличной команды. Я очень счастлив. Не только я, но и вся команда. Мы полностью выложились, чтобы победить. Вы видите, что погода очень жаркая, невероятно жаркая. Мы сделали свою работу и вышли в следующий раунд.

Что чувствую от того, что "Бенфика" заняла первое место в группе? Ничего не чувствую. Очень уставший, потому ничего не чувствую. Хочу просто отдохнуть и готовиться к следующему матчу", – сказал Трубин.

"Бенфика" (7 очков) стала победителем группы C и вышла в плей-офф. "Бавария" (6 баллов) стала второй и также пробилась в 1/8 финала. Аргентинский "Бока Хуниорс" (3 пункта) и новозеландский "Окленд Сити" (1 балл) вылетели из турнира.

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В 1/8 финала команда Трубина посоревнуется с лондонским "Челси", который финишировал на второй позиции в группе D. Матч состоится в субботу, 28 июня, в 23:00 по киевскому времени.

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Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных поединков.

Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.

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