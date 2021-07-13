Трудно узнать: Усик подстригся налысо перед поединком против Джошуа

Трудно узнать: Усик подстригся налысо перед поединком против Джошуа

Боксер удивил новой прической.

Украинский боксер Александр Усик кардинально сменил имидж перед потенциальным боем против британского чемпиона по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

34-летний украинец решил избавиться от волос и подстригся налысо. Соответствующее фото Саша опубликовал в сторис Instargam.

"Мое прекрасное утро. А как начинается ваше утро?" - подписал снимок боксер, где показывает в камеру огромный бицепс.

instagram.com/usykaa

Очевидно, теперь готовиться к чемпионскому поединку в хэвивейте будет не так жарко.

Когда бой Усика против Джошуа?

Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн сообщил, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа наводит ужас на Усика тренировками перед потенциальным поединком.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку