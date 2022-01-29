Труш – в топ-20: результаты мужской гонки преследования на Чемпионате Европы по биатлону

Труш – в топ-20: результаты мужской гонки преследования на Чемпионате Европы по биатлону

Все украинцы улучшили свои стартовые позиции.

В субботу, 29 января, на Чемпионате Европы по биатлону-2022 в немецком Арбере прошла мужская гонка преследования.

Победу в гонках одержал норвежец Сверре Дален Аспенес, вторым стал россиянин Петр Пащенко, а замкнул тройку немец Лукас Фрацшер.

Украину представили три спортсмена: Андрей Доценко, Виталий Труш и Тарас Лесюк.

Украинцы после проваленного спринта не имели шансов сразиться за медали, однако персьют они могут внести себе в актив. Лучшим в составе нашей сборной стал Виталий Труш, после старта с 55-й позиции финишировавший 20-м.

Тарас Лесюк достался финишу 22-го, а Андрей Доценко занял 35-е место. Все украинцы улучшили свои стартовые позиции и набрали очки в общий счет Кубка IBU.

28 января состоялась женская спринтерская гонка, где лучше проявила себя Журавок . С идеальной стрельбой Юлия заняла седьмое место.

. С идеальной стрельбой Юлия заняла седьмое место. Также сегодня женщины будут бежать в персьют. Чемпионат Европы 30 января завершится классической и одиночной смешанными эстафетами.

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