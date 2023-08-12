"Трусливая задница": непобедимый экс-чемпион мира жестко разнес Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон эмоционально отреагировал на нежелание Василия Ломаченко провести с ним поединок.

26-летний американец заявил, что Ломаченко избегает боя с ним, назвав уроженца Белгород-Днестровского трусом.

"Трусливая задница Ломаченко отказался биться со мной. Скажите другим засранцам, пусть выстроятся в очередь. Я готов подраться с любым. Мне все равно, кто это будет.

Это безумие. Ему предложили самые большие деньги, которые он мог заработать на протяжении всей карьеры, но он отказался. Если это не слив, я не знаю, что это такое. Лома – трус", – написал Шакур на своей странице в Twitter.

В послужном списке Стивенсона 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках на профессиональном ринге. В своем последнем бою он в апреле 2023 нокаутировал японца Шуичиро Йошино. Для Шакура это был дебютный поединок в легком весе.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая. Василий единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что Ломаченко отказывается возвращаться в ринг в 2023 году из-за войны в Украине.

"Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск. Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с Одессой, которую бомбардируют. Он действительно не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к Шакуру", – сказал Арум.

Всего на счету Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

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