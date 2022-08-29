"Трусы": украинский баскетболист раскритиковал позицию ФИБА относительно войны в Украине

Центровый сборной Украины Артем Пустовой заметил предвзятость со стороны арбитров к украинцам на матчах отбора на ЧМ-2023. По его мнению, Международная федерация баскетбола (ФИБА) не желает видеть Украину на мировом первенстве.

Об этом баскетболист заявил в интервью Общественному спорту.

“Не знаю, может, это только мое мнение. Возможно, Украину никто не ждет чемпионата мира, мы там никому не нужны. Это уже идет не спорт, а скорее бизнес. Ну, приедем мы, поиграем. А там, в первую очередь, люди смотрят на возможную прибыль. Приезд фанатов, продажа билетов. У украинских болельщиков сейчас возможности уехать почти нет. Не исключаю, что арбитры на матче с Италией были невысокого уровня – им дали команду, они выполнили", — сказал он.

Пустовой добавил, что представители ФИБА трусы ведь ни разу не назвали события в Украине войной.

"ФИБА хочет быть ко всем лояльными. Не называют вещи своими именами. Ни разу не назвали войну в Украине войной. Трусы. Из-за того, что ФИБА запретила футболки, мы за день до игры (с Италией — ред.) сделали плакаты. Сфотографировались, сделали видео. Хотели ко Дню Независимости напомнить людям о преступлениях россии. Плюс – на матче также были украинские дети, которые пришли нас поддержать – у них в Риге был тренировочный лагерь. Во время игры они сидели с этими плакатами", — отметил он.

Напомним, что россиянка Наталья Галкина, в течение 10 лет занимавшая должность генерального секретаря Федерации баскетбола России, переходит работать в центральный офис ФИБА. Это решение возмутило представителей Федерации баскетбола Украины.

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