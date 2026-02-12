"Цена нашего достоинства": Гераскевич впервые прокомментировал дисквалификацию с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич впервые прокомментировал свою дисквалификацию от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдению запрета Международного олимпийского комитета (МОК) на использование "шлема памяти".

"До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх.

Не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы – нет. В документе также написали, что я публично анонсировал, что это жертвы войны, хотя конечно, когда ты смотришь на шлем, это не понятно. Этот шлем не несет политического контекста, поэтому я считаю, что я имел полное право выступать в нем.

Те аргументы, которые приводила массис Ковентри (глава МОК – прим.), что они поддерживают Украину и солидарны с Украиной – в этом есть большие сомнения. В особенности после этого решения.

Тон был адекватным, не было скандала. Она предлагала, что мы можем показать его на старте, но я буду ехать в другом шлеме и потом мне его предоставят в микст-зону. Но я считаю, что должны получить такие же права, что и другие спортсмены в других видах спорта из других стран. Почему-то я таких прав не получил

Мы заплатили цену за наше достоинство. Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах.

Что дальше? Это только свершилось и трудно сказать. Наверное, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил.

Четыре года назад я поднял табличку "No war in Ukraine" и считаю, что это послание достаточно актуально.

Сожалею ли о том, что сделал? Конечно, жалко, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, отличные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и четыре года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал то, во что верю.

Выполнил ли шлем миссию? Надеюсь, выполнит миссию. Мы его выставим на аукцион и таким образом сможем собрать какую-то помощь Украине. Думаю, этим он поможет Украине и спасет много жизней", – рассказал Гераскевич в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Напомним, на всех тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Несмотря на запрет от МОК и угрозу дисквалификации, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем и в официальные соревновательные дни.

Утром 12 февраля Гераскевич имел встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри, во время которой не был достигнут консенсус. В результате Владислава дисквалифицировали перед первым официальным заездом.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.