Церемонии в трех странах и выступления звезд: как пройдет открытие ЧМ-2026 по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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Уже сегодня, 11 июня, стартует финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу. Это 23-е в истории планетарное первенство по этому виду спорта.

Традиционно перед началом Мундиаля состоится торжественная церемония открытия, причем не одна, а целых три, ведь в этот раз ЧМ будут принимать три страны — США, Мексика и Канада.

Впервые в истории чемпионата мира по футболу проведут три разные церемонии открытия в трех странах-хозяйках.

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Первая из них пройдет в четверг, 11 июня, на стадионе Ацтека в Мехико. Она будет предшествовать матчу-открытию Мундиаля между сборными Мексики и ЮАР (Южно-Африканской Республики).

Главной звездой церемонии станет знаменитая колумбийская певица Шакира, которая исполнит песню "Dai Dai" — официальный гимн ЧМ-2026.

На шоу также выступят колумбийская звезда реггетона Джей Балвин и южноафриканская певица и автор песен Тайла. Церемония открытия стартует в 20:30 по киевскому времени, тогда как сам матч начнется в 22:00.

Хедлайнеры: Шакира, Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, J Balvin, Лила Даунс, Los Angeles Azules, Maná и Тайла.

Вторая церемония открытия ЧМ-2026 состоится в пятницу, 12 июня, на стадионе "BMO Field" в Торонто. Она будет предшествовать матчу между сборными Канады и Боснии и Герцеговины, который стартует в 22:00 по киевскому времени.

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Хедлайнеры: Аланис Мориссетт, Майкл Бубле, Алессия Кара и Уильям Принс.

Финальная часть открытия состоится в субботу, 13 июня, в Лос-Анджелесе на "SoFi Stadium". Она будет предшествовать матчу США — Парагвай, который начнется в 04:00 по киевскому времени.

Главной звездой шоу будет известная американская певица Кэти Перри.

Хедлайнеры: Кэти Перри, Anitta, ЛИСА, Рема, Тайла и Нейвадиус Уилберн (Future).

Финальный турнир ЧМ-2026 продлится до 19 июля — в этот день на "MetLife Stadium" в Нью-Йорке состоится финальный поединок.

Участниками Мундиаля станут 48 сборных — наибольшее количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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Напомним, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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