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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Цинично обстреляли ракетами": Ломаченко отреагировал на удар РФ по своему родному городу

Россияне разбомбили учебное заведение, которое окончил Василий Ломаченко.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / © twitter.com/trboxing

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на ракетный удар россиян по Белгород-Днестровскому.

На своей странице в Facebook 37-летний боксер опубликовал фото ужасных последствий обстрела россиянами своего родного города.

Он подписал снимки на русском языке, отметив, что его школа была "цинично обстреляна ракетами", однако не указал в посте то, что Белгород-Днестровский обстреляла именно РФ.

"Сегодня трагический день для всех аккерманцев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа, которую окончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, выздоровления раненым! Мир всем", – написал Ломаченко.

В понедельник, 23 июня, российская армия попала в лицей №1 в Белгороде-Днестровском. Там погибли три человека. Накануне в заведении состоялся выпускной у 11-классников.

Напомним, в начале июня этого года Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

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