Цыганков оказался в центре скандала в Испании: как трансферная сага в "Жироне" переросла в конфликт

Виктор Цыганков / © Associated Press

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Виктор Цыганков оказался в центре скандала с "Жироной" именно тогда, когда клуб начинал новый сезон в Сегунди. После вылета из Ла Лиги футболист дал понять, что хочет сменить команду, но договоренности о переходе так и нет. В преддверии матча с «Леганесом» ситуация вышла на новый уровень конфликта, а на следующий день клуб официально открыл в отношении украинца дисциплинарное дело.

Каталонская история Цыганкова длилась несколько сезонов и начиналась совсем не как конфликт. Украинец перешел в "Жирону" из киевского "Динамо", а теперь его будущее в Испании зависит от решения, которое должны найти футболист и клуб.

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Матч с «Леганесом» и скандал

Эпизод, резко изменивший тон этой истории, произошел перед игрой «Жироны» с «Леганесом» . По сообщению каталонского издания ARA, Цыганков находился в заявке на матч, однако не захотел переодеваться вместе с командой. Об этом после финального свистка рассказал главный тренер Кике Альварес.

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«Цыганков был в порядке и попал в заявку, но не захотел переодеваться. Это все, что я могу сказать», — сказал Альварес, цитируемый ARA.

В материале ARA также говорилось, что украинец не сыграл ни одной минуты в предсезонных матчах. Именно на этом фоне событие перед игрой воспринялось как кульминация лета, за которое футболист и клуб не нашли общего видения будущего.

На следующий день «Жирона» сообщила, что открыла дисциплинарное производство по Цыганкову из-за его «последних действий». Клуб считает, что они могут противоречить контрактным обязательствам футболиста и стандартам поведения, которые команда требует от своих игроков. «Жирона» заявила, что будет защищать свои права и интересы, и добавила, что не будет делать другие публичные комментарии по этому поводу.

Почему трансферная сага затянулась

Контракт Цыганкова с «Жироной» рассчитан до 2027 года, поэтому для трансфера нужны договоренность клубов и согласие футболиста на новый этап карьеры. В испанских медиа появлялись упоминания о заинтересованности разных команд, однако в этой истории не подтверждены завершенные переговоры или конкретное соглашение.

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Для «Жироны» проблема также имеет спортивное измерение. Клуб начал сезон после вылета, а Цыганков остается игроком с действующим контрактом и опытом выступлений на высоком уровне.

Что дальше для Цыганкова

Теперь в ситуации одновременно существуют три линии. Цыганков хочет определиться со спортивным будущим, «Жирона» имеет действующий контракт и собственные интересы, а конкретных предложений от других клубов пока нет. Дисциплинарное дело сделало ситуацию между сторонами еще более острой.

От «Динамо» до важной роли в «Жироне»

Цыганков перешел из киевского "Динамо" в "Жирону" в январе 2023 года. По официальной информации испанского клуба он подписал соглашение до 2027 года. На тот момент каталонцы получили футболиста с опытом выступлений за сборную Украины и еврокубковыми матчами за "Динамо".

Цыганков провел за каталонский клуб 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативных передачи. В сезоне-2025/26 его статистика составляла 34 матча, семь голов и пять ассистов.

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Переломным стал последний сезон. «Жирона» заняла 19 место в чемпионате Испании и вылетела в Сегунду. Для клуба это означало изменение спортивного уровня и новые условия борьбы за возвращение в Ла Лигу. Для Цыганкова вопрос, отвечает ли такой проект его карьерным планам.

В июне издание AS сообщило, что футболист направил «Жирони» письмо с просьбой рассмотреть возможность трансфера.

Украинец объяснял, что его спортивные планы больше не совпадают с текущим проектом клуба. В то же время сообщалось, что он не собирался требовать одностороннего расторжения контракта и готов был содействовать поиску решения, приемлемого для всех участников. Сначала эта история выглядела как обычное стремление футболиста сменить команду после неудачного сезона.

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