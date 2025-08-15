- Дата публикации
Цыганков сделал ассист: "Жирона" с двумя украинцами проиграла матч-открытие Ла Лиги (видео)
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, а Владислав Крапивцов на замену после удаления основного вратаря.
"Жирона" дома проиграла "Райо Вальекано" в стартовом матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:3.
Гости открыли счет на 18-й минуте – голкипер каталонцев Пауло Гассанига допустил ужасную ошибку, не попав по мячу возле собственных ворот. Этим воспользовался Хорхе де Фрутос, забив первый гол в новом сезоне Ла Лиги.
На 20-й минуте встречи Альваро Гарсия удвоил преимущество "Райо Вальекано".
На 43-й минуте "Жирона" осталась в меньшинстве – Гассанига пошел в неудачный обыгрыш в собственной штрафной, после чего прихватил соперника руками, заработав прямое удаление и пенальти в ворота своей команды.
На замену вышел 20-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов. Отразить удар Иси Паласона с 11-метровой отметки ему не удалось.
Отметим, что для Крапивцова это был только третий матч за "Жирону" в Ла Лиге. Первые два поединка он провел в прошлом сезоне.
Во втором тайме подопечные Мичела сократили отставание в счете – на 57-й минуте Виктор Цыганков после сольного прохода отдал голевой ассист на Хоэля Року. 27-летний украинский полузащитник сыграл полный матч.
Обзор матча "Жирона" – "Райо Вальекано"
Во втором туре Ла Лиги команда Цыганкова и Крапивцова 24 августа на выезде встретится с "Вильярреалом", а "Райо Вальекано" днем позже приедет в гости к "Атлетику" Бильбао.
Напомним, в прошлом сезоне "Жирона" финишировала на 16-м месте в Ла Лиге, а "Райо Вальекано" занял восьмую позицию.