Цыганков сделал ассист: "Жирона" с двумя украинцами проиграла матч-открытие Ла Лиги (видео)

"Жирона" – "Райо Вальекано" / © ФК "Жирона"

"Жирона" дома проиграла "Райо Вальекано" в стартовом матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:3 .

Гости открыли счет на 18-й минуте – голкипер каталонцев Пауло Гассанига допустил ужасную ошибку, не попав по мячу возле собственных ворот. Этим воспользовался Хорхе де Фрутос, забив первый гол в новом сезоне Ла Лиги.

На 20-й минуте встречи Альваро Гарсия удвоил преимущество "Райо Вальекано".

На 43-й минуте "Жирона" осталась в меньшинстве – Гассанига пошел в неудачный обыгрыш в собственной штрафной, после чего прихватил соперника руками, заработав прямое удаление и пенальти в ворота своей команды.

На замену вышел 20-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов. Отразить удар Иси Паласона с 11-метровой отметки ему не удалось.

Отметим, что для Крапивцова это был только третий матч за "Жирону" в Ла Лиге. Первые два поединка он провел в прошлом сезоне.

Во втором тайме подопечные Мичела сократили отставание в счете – на 57-й минуте Виктор Цыганков после сольного прохода отдал голевой ассист на Хоэля Року. 27-летний украинский полузащитник сыграл полный матч.

Обзор матча "Жирона" – "Райо Вальекано"

Во втором туре Ла Лиги команда Цыганкова и Крапивцова 24 августа на выезде встретится с "Вильярреалом", а "Райо Вальекано" днем позже приедет в гости к "Атлетику" Бильбао.

Напомним, в прошлом сезоне "Жирона" финишировала на 16-м месте в Ла Лиге, а "Райо Вальекано" занял восьмую позицию.