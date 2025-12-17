Цыганков вошел в символическую сборную 16-го тура Ла Лиги

Виктор Цыганков / x.com/GironaFC

Реклама

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков попал в символическую сборную 16-го тура испанской Ла Лиги по версиям WhoScored и Marca.

В матче против "Реала Сосьедад" 28-летний украинец оформил дубль, который принес его команде волевую победу со счетом 2:1.

Сначала Виктор сравнял счет на 76-й минуте поединка, а затем на 84-й минуте забил победный гол.

Реклама

За этот матч Цыганков получил очень высокие оценки – 8,9% от статистического портала WhoScored и 8,8% от одного из ведущих испанских спортивных изданий Marca.

Украинский хавбек был включен в символическую сборную тура вместе с такими звездами, как Джуд Беллингем ("Реал"), Рафинья ("Барселона") и Антуан Гризманн ("Атлетико").

После 16 туров "Жирона" (15 очков) занимает 18-е место в Ла Лиге, находясь в зоне вылета.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Мичела, за которых также выступает украинский форвард Владислав Ванат, 21 декабря примут мадридский "Атлетико".