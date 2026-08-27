Цыганков впервые прокомментировал скандальный трансфер из "Жироны" в "Аякс"

Виктор Цыганков / facebook.com/afcajax

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Украинский вингер Виктор Цыганков прокомментировал свой переход из испанской "Жироны" в нидерландский "Аякс".

28-летний украинец опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором попрощался с каталонским клубом.

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Вспомнил Виктор и о скандале вокруг себя, связанном с его желанием покинуть клуб, который вылетел из Ла Лиги.

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"Каждый видит свою правду — ту, в которую он верит. И очень сложно судить, кто прав, а кто нет. Но для меня факты всегда говорили больше, чем слова.

Я никогда не был против клуба, а тем более против болельщиков. Именно они делают меня тем, кем я являюсь (безразлично, играю я за клуб или за свою сборную). И я всегда старался отблагодарить их своей игрой на поле. Иногда все получается хорошо, иногда нет. Но всегда — на 100%.

Так почему же наша общая история завершается именно так? Это вопрос, который волнует многих. Но, как обычно, буду отвечать на него только я.

С грустью в сердце, несмотря на все, что произошло за последние два месяца, я хочу только поблагодарить вас. За все те исторические моменты, которые мы пережили вместе. Я гордился каждым матчем, который провел за этот клуб, независимо от того, где мы играли: в Лиге чемпионов или боролись за сохранение места в Ла Лиге.

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За страстную поддержку болельщиков, которая вдохновляла меня и ради которых я хотел дарить им радость во время матчей. Даже за этот опыт, который я недавно пережил. Теперь я ценю не только слова, но и поступки. Именно это я хочу донести в своем сообщении.

Я считаю, что человечность и уважение к другим людям и их решениям — это свет, который помогает увидеть правду. Я верю в свою правду и продолжаю двигаться вперед с ней. Желаю футбольному клубу "Жирона" только побед и большой удачи", — написал Цыганков.

Напомним, Цыганков выступал за "Жирону" с января 2023 года, когда перешел из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро, подписав с испанским клубом контракт до лета 2027 года.

В общей сложности Виктор провел 119 матчей за каталонскую команду, забив 20 голов и отдав 23 результативные передачи.

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В прошлом сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

По итогам кампании-2025/26 каталонский клуб вылетел в Сегунду. У Виктора возник конфликт с руководством "Жироны" из-за его желания покинуть клуб. Украинец не сыграл ни в одном поединке "бело-красных" в Сегунде.

Ранее сообщалось, что "Реал" с хет-триком Мбаппе одержал вторую победу подряд на старте Ла Лиги.

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