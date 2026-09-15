Цыганков забил дебютный гол за "Аякс" в чемпионате Нидерландов

Виктор Цыганков / instagram.com/viktortsygankov

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Украинский вингер "Аякса" Виктор Цыганков отличился дебютным голом за амстердамский клуб.

28-летний украинец вышел на замену на 57-й минуте отложенного поединка 3-го тура чемпионата Нидерландов против "Виллема II" и на 69-й минуте ударом в одно касание из пределов штрафной площадки отправил мяч в правый угол, сделав счет 3:0 в пользу своей команды.

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Для Цыганкова это второй матч подряд с результативным действием, в прошлом туре он оформил ассист в игре против "Ситтарда".

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Поединок завершился разгромной победой амстердамцев со счетом 5:1.

Обзор матча "Аякс" — "Виллем II"

После этого матча "Аякс" (13 очков) занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов. "Виллем ІІ" (2 балла) находится на предпоследней, 17-й позиции.

В следующем туре Эредивизи подопечные Мичела 19 сентября примут "Эксельсиор". В тот же день "Виллем ІІ" дома сыграет против "Ситтарда".

Цыганков в конце августа перешел в "Аякс" с испанской "Жироны", подписав контракт сроком на три года — до лета 2029-го.

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Сумма трансфера Цыганкова составила 3,5 миллиона евро гарантированных выплат, еще соглашением предусмотрены возможные бонусы в размере одного миллиона евро. Также "Жирона" будет иметь право получить процент от последующей продажи украинца.

Напомним, Цыганков выступал за "Жирону" с января 2023 года, когда перешел из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро, подписав с испанским клубом контракт до лета 2027 года.

В общей сложности Виктор провел 119 матчей за каталонскую команду, забив 20 голов и отдав 23 результативные передачи.

В прошлом сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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По итогам кампании-2025/26 каталонский клуб вылетел в Сегунду. У Виктора возник конфликт с руководством "Жироны" из-за его желания покинуть клуб. Украинец не сыграл ни в одном поединке "бело-красных" в Сегунде.

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов.

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