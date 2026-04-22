Цыганков забил шестой гол в сезоне Ла Лиги

Виктор Цыганков / x.com/GironaFC

Реклама

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отличился голом в домашнем для его команды матче 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Бетиса".

28-летний украинец вышел на игру в стартовом составе и на 7-й минуте открыл счет во встрече, из пределов штрафной площадки поразив ворота гостей.

Для Цыганкова это шестой гол в нынешнем сезоне Ла Лиги, также в его активе четыре ассиста.

Реклама

Цыганков является вторым бомбардиром "Жироны" в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Больше него — девять голов — забил только украинский форвард Владислав Ванат, который не попал в заявку на матч с "Бетисом" из-за травмы.

Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов провел матч на скамейке для запасных.

Поединок завершился поражением "Жироны" со счетом 2:3. Цыганков отыграл весь матч.

Обзор матча "Жирона" — "Бетис"

Реклама

После этого поражения "Жирона" (38 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" (49 баллов) находится на пятой позиции.

В следующем туре Примеры подопечные Мичела 25 апреля на выезде сыграют с "Валенсией", а "зелено-белые" днем ранее примут мадридский "Реал".

