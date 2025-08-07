ТЦК мобилизовал футболиста клуба Первой лиги: что известно

Евгений Корохов

Реклама

Защитника "Подолья" Евгения Корохова мобилизовал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как сообщает Sport.ua, это произошло еще в прошлом месяце, когда хмельницкий клуб проводил тренировочные сборы перед стартом сезона Первой лиги.

Евгений провел несколько контрольных матчей и даже подписал контракт с командой до конца сезона, но дебютировать в официальном матче за "Подолье" так и не успел.

Реклама

В заявку своей команды на матч первого тура Первой лиги против ЮКСА он уже не попал.

27-летний Корохов – воспитанник запорожского "Металлурга". На молодежном уровне Евгений выступал за донецкий "Шахтер" и луганскую "Зарю".

Также Корохов играл за киевскую "Оболонь", а последним его клубом до "Подолья" была сумская "Виктория".

Раньше мы рассказывали, что футболиста "Кудровки" забрали в ТЦК перед историческим дебютом клуба в УПЛ.

Реклама

Кроме того, сообщалось, что внезапно умер 25-летний футболист клуба УПЛ.